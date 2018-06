Afrique: Confejes - Le SG de la CONFEJES félicite Madagascar

Reçu hier dans les locaux du ministère de la jeunesse et des sports, le Secrétaire Général de la CONFEJES Ali Bourhama a fait part de sa satisfaction quant à la tenue de la conférence internationale organisée par Madagascar depuis deux jours et qui prend fin aujourd'hui.

« L'objectif est d'insister sur la valeur éducative du sport » a déclaré le S.G. de la CONFEJES, pour qu'il y ait du respect du sport à l'école. Le monde doit être conscient de l'impact de la santé par le sport.

Tous les 43 pays membres de la CONFEJES ont adhéré à ce point de vue ». La prochaine réunion des ministres de la CONFEJES concernant cette revalorisation du sport,aura lieu en 2019 toujours à Madagascar, et il s'agira de penser à la mise en œuvre des conclusions décidées ce jour par les 50 experts présents. Le S.G. de la CONFEJES a aussi félicité Madagascar avec le Portail Francophone du sport.

« Madagascar et le Cameroun ont tenu la route parmi 28 pays africains et je félicite le Portail Madagascar dans ce sens ». Quant au ministre de la Jeunesse et des sports FaratianaTsihoara, à lui de dire « La volonté est intacte et l'ambition est là ».

Il a aussi fait part de sa demande auprès de la CONFEJES pour un meilleur accompagnement de la suite pour 2019, pour plus de bourses Jeunesse et Sports avec la CONFEJES, pour la relance du Portail francophone du sport, pour la Médecine sportive et pour une co-diplomation Académie Nationale du Sport- INSEP avec la CONFEJES, quant à la formation des cadres en jeunesse et sports.