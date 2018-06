Gabon: Ogooue-Ivindo - Swald Ndong Nzé dans les geôles de la PJ de Makokou pour de l'ivoire

Pour l'heure, le nommé Ndong Nzé Oswald est gardé à vue dans les geôles de la Police Judiciaire de Makokou avant d'être présenté à Madame le Procureur de la République dans quelques heures.Il risque jusqu'à six mois de prison conformément aux dispositions légales et notamment des codes forestier et pénal.

Interpellé, l'homme est conduit dans les locaux de la PJ. Là est il est interrogé et avoue rapidement son crime. Il indique alors avoir abattu un éléphant au village Akana, situé à près de 75 km de Makokou, avec un calibre 12 et des munitions de type chevrotine.

Malheureusement pour l'homme, l'indiscrétion dont il a fait preuve va lui porter préjudice puisque l'information va parvenir aux éléments de la PJ de Makokou. Vers 10h, une équipe constituée des éléments de la PJ, des Eaux et forêts et de CJ entreprend d'aller vers le lieu indiqué pour la transaction, selon les informations reçues.

