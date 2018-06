Burkina Faso: Fête de la musique - Le groupe Zouglou Makers en 100% live à Ouagadougou

Au Burkina Faso trois attaques ont ciblé une brigade de gendarmerie, un commissariat et un poste de police. A… Plus »

Sur le choix des artistes retenus pour ce festival, les organisateurs affirment qu'aucun copinage n'est admis et que ce sont les artistes en vogue du moment et leur actualité musicale qui prime sans compter qu'un clin d'œil est fait aux artistes den herbe. Rendez-vous est donc pris pour le 19 juin prochain pour début des hostilités.

Cette année encore, le festival «Fête de la musique» donne rendez-vous à la place de la nation pour 72h de festivité, d'ambiance et de convivialité pour le bonheur des Ouagavilloises et Ouagavillois.

Le festival «Fête de la musique» se veut un cadre de prestations d'artistes par excellence et un moment de retrouvailles entre amis, collègues et fans de la bonne musique avec l'espace de détente aménagé à cet effet par Exit Management depuis 14 ans à Ouagadougou.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.