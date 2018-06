Nigeria: Au moins 31 morts dans un double attentat-suicide à Damboa

Deux kamikazes auraient déclenché leurs engins explosifs respectifs à Shuwari et Abachari, deux quartiers de la banlieue de Damboa. Six personnes seraient mortes sur le coup. Puis, une pluie de grenades aurait été lancée sur les deux sites où la foule affluait pour porter secours aux victimes des premières explosions.

Au Nigeria, un double attentat a eu lieu dans la nuit de samedi à ce dimanche 17 juin, à Damboa dans le nord-est du Nigeria. Il y aurait plus d'une trentaine de victimes. L'attaque n'a pas été encore revendiquée mais de nombreuses sources nigérianes font d'ores et déjà le lien avec des modes opératoires du groupe armé ouest africain Boko Haram, lié à l'Etat islamique.

