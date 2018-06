Angola: Offre publique au profit des infirmiers plus compétents

Le ministère de la Santé (Minsa), en partenariat avec la Fondation Lwini et Chevron, a installé 21… Plus »

Présidée par le gouverneur de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, la réunion à laquelle ont participé également le secrétaire-général du Sintenfil, António Kileba et les représentants de l'UNTA-C.S (Union Nationale des Travailleurs Angolais- Commission Syndicale) a commencé à 11 heures locales et s'est terminée après 21 heures.

C'est ce qui ressort d'un Communiqué conjoint du Gouvernorat Provincial de Luanda (GPL) et le Syndicat des Infirmiers de la capitale angolaise (Sintenfil), rendu public jeudi après de longs débats entre les deux parties, et au bout desquels les techniciens de la santé ont décidé de lever la grève qu'ils observaient depuis le 11 juin 2018.

Luanda — Des offres publiques seront lancées prochainement dans le secteur de la Santé, et la priorité d'admission reviendra aux infirmiers ayant augmenté leur niveau culturel et professionnel, selon l'évaluation de chaque candidat au concours.

