Afrique: Coupe du Monde 2018 - Avec un jeu insipide le Nigeria battu par la Croatie

Photo: Africa Top Sport

Nigeria vs Croatie

Après les défaites de l'Egypte et du Maroc, tous les espoirs africains étaient reposés sur le Nigeria qui a affronté la Croatie ce samedi dans le cadre de sa première sortie dans la Coupe du Monde, Russie. Mais les Super Eagles sont plutôt passés à côté de leur match en perdant (0-2).

Les hommes de Gernot Rohr ont passé les premières minutes difficiles puisque les Croates ont monopolisé le ballon. Ils ont même crée un frisson suite à une frappe mal cadrée de Perisic. Les Africains ont après repris confiance et inquiètent leur adversaire surtout avec les débordements de Moses. Le joueur de Chelsea a poussé Rakitic à commettre une faute mais sans danger. Mais Modric et ses coéquipiers reviennent dans le match et trouve un corner qui a amené le but.

Mandzukic réalisait une tête à la suite d'une déviation de Rebic et le ballon était propulsé dans sa propre cage par Etebo (1-0, 32e). La mi-temps intervient sur ce résultat.

En deuxième période, le Nigeria entre bien dans le match et finira par lâché parce qu"ils n'ont pas de solution. Et sur un autre corner, Ekong ceinture Mandzukic et oblige l'arbitre a indiqué le point de penalty. Modric en bon capitaine prend en contre-pied le gardien nigérian, (2-0, 71e). Le Nigeria a totalement déçu parce qu'il ne propose rien.