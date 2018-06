Afrique: Neurosciences - Le Prix "Marteau d'Or" aux Professeurs Amadou Gallo Diop et Riadh Gouider

« Je suis en route pour faire face à mes devoirs et mériter la confiance de ceux qui m'ont investi… Plus »

Selon la source, Pr Diop, également chef du Département et du Service de Neurologie au Centre Hospitalo-universitaire de Fann, a reçu cette distinction pour "la recherche en neurosciences et la prise en charge hospitalière et à travers les +Neuro-Caravanes+ (concept qu'il a créé) pour venir en aide aux populations défavorisées et pour la prévention des maladies neurologiques, notamment les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) et l'épilepsie".

"Cette distinction célèbre annuellement, lors du Congrès de [l'Académie Européenne de Neurologie] les services rendus par des personnalités Européennes et extra-Européennes pour la formation et le développement des Neurosciences", précise la même source.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.