Congo-Brazzaville: Leadership et entrepreneuriat féminins - L'Américaine Avis Jones-DeWeever entretient les femmes de Pointe-Noire

L'ambassade des États-Unis au Congo, en partenariat avec l'Université Marien-Ngouabi et l'association Yali Congo, a organisé le 14 juin une conférence Women's empowerment sur le thème « Stratégies de leadership pour la femme africaine - Promesse et potentiel : entrepreneuriat féminin et l'avenir de l'Afrique».

Conseillère auprès de l'ambassade des États-Unis au Congo, Mme Jacqueline a expliqué les motivations de l' initiative voulue profitable aux femmes soucieuses de leur devenir dans l'entrepreneuriat, à l'instar de Dr Maryse Nkoua, physicienne, chercheuse et enseignante à la faculté des sciences de l'Université Marien-Ngouabi. Docteur en nanotechnologie, elle a partagé son expérience à l'auditoire. Aujourd'hui, sa réussite au prix de mille et un efforts profite aux jeunes Congolais mais aussi à tous ceux ou celles avec qui elle développe divers projets de recherche pour le bien de la société. « Le plus important, c'est d'avoir la vision de ce que vous voudrez faire » en y mettant la passion et l'abnégation au travail, a-t-elle dit. Une volonté qui fait d'elle aujourd'hui la première femme physicienne enseignante à l'Université Marien-Ngouabi.

Titulaire d'un doctorat, Avis Jones-DeWeever est stratège en réinvention de carrière, conseil en diversité et experte en responsabilisation des femmes. Elle a échangé avec les participantes sur le thème de la conférence. L'Afrique a un bel avenir et son potentiel le justifie, a-t-elle fait savoir. Et de poursuivre que le leadership est donc important pour que l'Afrique tire profit de la croissance.

C'est par le travail ardu que le continent va pouvoir bénéficier des retombées de son potentiel. Les femmes ont un rôle important à jouer dans cette donne pour peu qu'elles quittent leur zone de confort et qu'elles fassent preuve de courage, d'effort et de patience, a conseillé Avis Jones-DeWeever. « Quand une femme est leader dans quelque structure que ce soit, ses actions sont toujours tournées vers la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie de la communauté. La femme est moins séduite à la corruption », a-t-elle signifié.

Selon Avis Jones DeWeever, les clés du business à succès sont la passion, la vision, l'ambition, les stratégies d'affaires... Signalons qu'elle a créé l'exceptional leadership institute for women, un cabinet international de développement personnel et professionnel qui aide des cadres dirigeantes et entrepreneuses en poste ou en devenir à accéder plus vite à la réussite tout en se bâtissant une vie selon leurs vœux.