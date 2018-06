Congo-Brazzaville: Institut de déficients auditifs - Les élèves sensibilisés à la sexualité contrôlée

Du 11 au 15 juin, les apprenants, les pairs éducateurs, les enseignants et encadreurs ont reçu diverses formations assurées par Jean-Claude Mampouya, consultant du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap).

La campagne d'information menée pendant cinq jours a été axée sur la prévention du VIH-sida, les grossesses précoces et les violences fondées sur le genre. Une action vivement saluée par les bénéficiaires et louée par Pierre Paul Zodialo, directeur de l'Institut des déficients auditifs (IDA) de Pointe-Noire. « Nos effectifs sont constitués essentiellement des élèves sourds, à qui l'information est toujours déficiente, déformée ou absente. C'est ainsi que nous saluons cette initiative du Fnuap qui a été bénéfique à tous », a-t-il déclaré.

Le président des parents d'élèves de l'IDA, Cyril Dinga, a aussi exprimé sa satisfaction en appréciant favorablement cette formation. C'est aussi le cas des élèves qui, par le biais de leurs différents représentants, ont pris l'engagement de dénoncer et combattre toutes les violences sexuelles, d'utiliser les préservatifs lors leurs rapports sexuels, de retarder leurs premiers rapports sexuels, d'aimer et assister les personnes vivant avec le VIH-sida, de discuter des problèmes sexuels avec les parents et enseignants.

Se félicitant de l'engouement suscité par les bénéficiaires de la formation, Jean-Claude Mampouya a souligné : « On a senti lors de la formation un réel besoin d'information et de formation dans ce domaine. Ce sont des enfants très vulnérables. L'action du Fnuap est salvatrice et va aider à coup sûr les enfants à être plus responsables dans la gestion de leur sexualité ». Et d'ajouter : « Il faut que les pouvoirs publics s'intéressent à cette structure qui a un besoin pressant en logistique, en infrastructures dignes et en personnel enseignant».

En effet, le centre des déficients auditifs souffre de l'insuffisance du personnel enseignant spécialisé, de l'inadaptation des infrastructures scolaires, du manque de matériel de rééducation, de l'absence d'un bus de ramassage des élèves, de la cohabitation avec la coopérative de tailleurs... Soucieux de l'avenir de ces enfants, le Fnuap a fait un don de matériel didactique (ordinateur, photocopieur, imprimante, affiches, vidéo projecteur et autres supports) reçu par Marie Thérèse Loemba, directrice départementale des Affaires sociales de Pointe-Noire. A son tour, elle l'a transmis au directeur de l'IDA avant que celui-ci ne le remette à l'élève Philomène Ngollo.