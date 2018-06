Ile Maurice: Rs 519 M de drogue saisie - La gendarmerie malgache débarquera à Maurice

Mardochee Jeremy Leratz, Jules Roddy Avoula et Marc David Plaiche ont, pour leur part, été reconduits derrière les barreaux à la prison de haute sécurité à Tsiafahy, Madagascar, mercredi. Leur comparution a duré des heures et la décision a été rendue très tard le même jour. Leur sentence devrait être prononcée dans les jours à venir.

La drogue a été brûlée et dissoute dans l'eau, mardi, à Ambohitrimanjaka, en présence des autorités malgaches et mauriciennes. Cette marchandise est soupçonnée d'appartenir au caïd Curly Chowrimootoo, qui purge actuellement une lourde peine d'emprisonnement pour trafic de drogue. Mais, une source proche de l'enquête affirme qu'un autre trafiquant aurait aussi investi dans cette transaction.

