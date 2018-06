Congo-Brazzaville: Inauguration d'une route pour désenclaver le sud de Brazzaville

Grâce au Contrat de désendettement et de développement (C2D), l'Agence française de développement (AFD) a financé pendant trois ans plus de 80 millions d'euros les travaux de construction d'une route qui borde le fleuve Congo et désenclave les quartiers sud de Brazzaville et rend fluide la circulation dans cette zone.

Cette voie part de la Case de Gaulle au giratoire Abbé Fulbert Youlou, du nom du tout premier président du Congo indépendant. Elle permet de désenclaver Bacongo et Makélékélé, deux grands quartiers sud de la capitale congolaise qui, du coup, se retournent sur le majestueux fleuve Congo et la ville de Kinshasa en face.

L'ambassadeur de France au Congo Bertrand Cochery, dont le pays a financé le chantier pour plus de 50 milliards de francs CFA, mesure l'importance de cette route de la corniche.

« Bien plus qu'une artère urbaine, cet ensemble que nous inaugurons aujourd'hui est aussi et avant tout un programme d'aménagement urbain, catalyseur de connexions et de synergies qui renforcera les relations économiques et sociales dans plusieurs quartiers de la ville », a-t-il souligné.

« Les voies de communication permettent à un pays ou à une ville de se développer »

Les Brazzavillois qui ont assisté à la cérémonie de son inauguration présidée par le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou Nguesso, n'ont pas caché leur satisfaction. « Généralement, il n'y a pas de développement sans voies de communication. Ce sont les voies de communication qui permettent à un pays ou à une ville de se développer », a indiqué l'un d'eux.

« Je suis très ravi parce que l'accès jusqu'au centre-ville devient très facile », a ajouté un autre. La municipalité et le ministère des Grands travaux appellent notamment les riverains à préserver et à entretenir cette route.