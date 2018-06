Burkina Faso: La CS-MEF maintient sa grève du lundi 18 au vendredi 22 juin

Au Burkina Faso trois attaques ont ciblé une brigade de gendarmerie, un commissariat et un poste de police. A… Plus »

De ce qui précède, les travailleurs du MINEFID (Douanes, Impôts, Trésor, Finances... ) seront une fois de plus en grève du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades et consulats du Burkina Faso à l'étranger. A l'issue de ces 120 heures de grève, si le Gouvernement n'apporte pas de solutions aux préoccupations posées, le mot d'ordre sera reconduit du 25 au 29 juin 2018.

Pire, suite à la Conférence des forces vives de la Nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'Etat tenue du 12 au 14 juin 2018, le Gouvernement a décidé d'une part de remettre en cause des Protocoles d'accord et d'autre part de supprimer le FC (dans son principe comme dans sa philosophie).

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.