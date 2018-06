La FIFA vient de répondre aux accusations de la Guinée et du Liban, deux pays qui disent avoir voté, le 13 juin à Moscou en Russie, pour le Maroc, et non pour le trio Nord-américain, lors de la désignation du pays hôte de la coupe du monde 2026.

Après ce tollé, quatre hypothèses étaient avancées. Le vote électronique était mal sécurisé. Ce serait bizarre. Ou la FIFA s'était trompée de pays lors de la publication des résultats. Ce serait curieux. Ou encore, l'électeur guinéen aurait appuyé le mauvais bouton. Ce n'est pas à exclure. Ou enfin, c'est un retournement de veste pour sauver la face. C'est possible.

Mais dans une déclaration au HuffPost Maroc, la FIFA indique qu'"il n'y a absolument aucun élément qui indiquerait une défaillance du système". Une réponse cinglante à la Fédération Guinéenne de Football, qui soutenait, le 13 juin, que « les causes de cette malheureuse situation sont certainement à rechercher au niveau du système de vote électronique instauré pour la première fois par la FIFA ».

Jusque-là, la contestation de la Guinée est purement verbale. Aucun recours pour l'instant.

Quant au Liban, le ministère des Sports avait pourtant envoyé un courrier à la fédération libanaise de football pour lui demander de soutenir la candidature du Maroc.

La consigne n'ayant pas été respectée, une réunion est prévue le mardi 19 juin afin que la Fédération libanaise puisse fournir des explications sur le vote du 13 juin.

Par contre, le Bénin, seul pays francophone africain à avoir voté contre le Maroc comme la Guinée n'a pas contesté.

La rédaction vous propose également:

Coupe du monde 2026 : le gouvernement guinéen réaffirme son soutien au Maroc (Conseil des ministres) Conakry, le 14 Juin 2018 - Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 14 juin 2018 de 10h à 11h 30, avec l'ordre du jour suivant : Présentation des membres du Gouvernement ; Message de son Excellence Monsieur le Président de la [... ]...

Suivre le Mondial 2018 en direct : le gouvernement guinéen offre une opportunité aux fans du foot Les autorités guinéennes sont au cœur de la coupe du monde des nations Russie 2018. Elle a décidé d'offrir une opportunité à travers la société numérique StarTimes aux jeunes pour suivre toute la compétions sur des écrans géants et la fourniture électrique qui seront installés dans des endroits publics du pays. Cette initiative est pilotée [... ]...

Ramadan: le leader du PPD mobilise partisans et amis autour d'un déjeuner de rupture C'est un mois saint propice pour accomplir les bienfaisances pour. Elhadj Boubacar Diallo, président du Parti pour la paix et le développement (PPD), n'est pas en marge de ce constat. Samedi 9 juin dernier, il a convié à son domicile à Lambanyi, les membres du bureau éxécutif, les militants, amis et journalistes à un déjeuner [... ]...