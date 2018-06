Burkina Faso: Fête de l'Aïd el Fitr - Ouagadougou prie pour les soldats

Au Burkina Faso trois attaques ont ciblé une brigade de gendarmerie, un commissariat et un poste de police. A… Plus »

« Que le Seigneur nous permette de collaborer pour un monde plus juste, plus beau, de paix... où tous les hommes sont respectés », a signifié le Cardinal.

Après Ramadan, les fidèles doivent continuer d'accomplir de bons actes et d'avoir l'esprit de partage et de solidarité, a-t-il insisté. Car, c'est à ce prix que le Ramadan sera bénéfique pour eux. Le Burkina Faso fait face à de nombreux défis sécuritaires, l'imam Zoungrana a prié pour les forces de défense et de sécurité qui, de jour comme de nuit, veillent sur la sécurité des Burkinabè. Il a demandé à Dieu de les protéger.

