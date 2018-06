Burkina Faso: La Conférence épiscopale Burkina-Niger chez le président du Faso

Au Burkina Faso trois attaques ont ciblé une brigade de gendarmerie, un commissariat et un poste de police. A… Plus »

S'agissant du dialogue social, il nous a rassurés qu'il fera tout pour qu'il s'installe afin que les questions d'équité et autres puissent trouver des solutions et renfoncer la cohésion entre les différentes couches de la société», a précisé Mgr Ouédraogo.

De l'avis de ce dernier, la question de l'agitation sociale à laquelle on assiste depuis un certain temps au Burkina a été abordée avec le locataire du palais de Kosyam. «Nous avons des jeunes au chômage qui réclament des emplois, des communes déficitaires qui attendent du soutien, et bien sûr les revendications salariales des syndicats», a indiqué l'archevêque de Bobo-Dioulasso.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.