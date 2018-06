Togo: Plus de 170 salariés bientôt sacrifiés sur l'autel d'une décision aux conséquences désastreuses du ministre Gnofam ?

En tout cas, cet agissement rappelle encore les accusations de recherche de l'intérêt personnel imputées par certains médias au ministre Gnofam dans l'affaire du désormais ancienne société de Travaux publics, CECO BTP et qui a vu ainsi les 4000 emplois pourvus par cette société volés ainsi en l'air et les chantiers confiés à cette société être renégociés avec d'autres par l'Etat, obligé de rechercher d'autres fonds pour leur exécution.

Ceci surtout qu'elle risque de mettre au chômage plus de 170 salariés de la SOTOPLA au moment même où le Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé, dans l'exécution de son mandat social, a retroussé ses manches et est l'œuvre pour sa réussite.

En fait, cette décision aussi surprenante que cela puisse paraître vient en fait causer du tort aux usagers, aux employés de SOTOPLA et à l'Etat lui-même. Tenez, selon certaines informations publiées par nos confrères de Vox Populi dans leur parution du 08 Juin dernier, « depuis cette décision, l'État perd plus de 14 millions de TVA par mois pour des raisons que l'on ignore.

Mais tout porte à croire que la décision du ministre Gnofam, de faire passer la durée de la visite technique des véhicules de six mois à un an, si elle est tombée comme un cadeau du ciel pour une frange de la population, se veut une bombe à retardement, ou vient foutre du bordel tant au plan sécurité routière que sur celui des activités même de la Société togolaise de plaque, en charge même de ces visites techniques.

