Cote d'Ivoire: Marcel Amon Tanoh en tournée à Aboisso - « L'houphouétisme rime avec la paix et le développement »

Marcel Amon Tanoh, le ministre des affaires étrangères, par ailleurs vice président du rassemblement des républicains (Rdr), chargé des régions du Sud-Comoé et de l'Indénié-Djuablin a indiqué que l'houphouëtisme va et rime avec la paix et le développement. Cette déclaration a été faite, le 16 juin, à Aboisso et au cours de la tournée de sensibilisation et d'information sur le parti unifié et la révision de la liste électorale.

Devant la mobilisation exceptionnelle des cadres et des militants du département d'Aboisso, l'hôte s'en est réjoui et les a félicités pour la vigueur de leur engagement pour le parti. Aussi ne doute-t-il pas pour leur adhésion au parti unifié.

Car selon, lui, les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ne font que germer la graine de paix et de concorde laissée par l'ex-Président Houphouët Boigny « Houphouët est certes parti, mais il est, toujours, présent à travers leur tandem ».

Au demeurant, il note qu'ils continuent la culture de cette denrée cruciale et de l'humanisme pour le vivre ensemble et la prospérité du pays.

C'est pourquoi, il leur a demandé de ne pas se tromper de combat. Puisque la lutte qui mérite d'être menée est le rejet systématique de l'esprit de discorde pour répondre à l'appel d'amour, pressant, du président Alassane Ouattara et des Houphouëtistes qui requièrent une cohésion plus forte.

Car leur unité a apporté la paix dans ce pays. Et cela doit perdurer a-t-il mentionné. C'est, donc, à juste titre qu'il a annoncé de bonnes perspectives pour la région notamment la construction, sous peu, de la route (tronçon Ehania-Tiapoum) dont le financement est, entièrement, acquis...

Après quoi, il a dit qu'Aboisso a fière allure aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, et elle veut, naturellement, plus de développement.

C'est pourquoi, il a appelé, de toutes ses forces, les gens à s'enrôler et à participer, activement, à la révision de la liste électorale. Car cette opération, affirme-t-il, est importante pour leur avenir et le pays eu égard au fait qu'elle leur donne le pouvoir de choisir leurs dirigeants.

Les deux orateurs Mamadou Kano, le maire et Bakary Coulibaly, secrétaire départemental (Rdr) Aboisso ont, d'abord, tous remercié le ministre pour toutes ses nombreuses actions en faveur des militants et de la région.

Ils ont, ensuite, affirmé, au nom, des militants leur adhésion, sans condition, au parti unifié. Ils ont, enfin, pris l'engagement de faire de l'opération d'enrôlement une réussite, en termes de mobilisation, à Aboisso.

Correspondant Régional