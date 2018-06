Ile Maurice: Budget 2018-19 - Ces mesures qui font sourire, rire ou sourciller...

Le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), conjointement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la… Plus »

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent bâtir la maison de leur rêve. Pour toute construction effectuée à l'intérieur d'un morcellement, les «clearances» du Central Electricity Board, de la Central Water Authority et de la Wastewater Management Authority ne sont plus nécessaires si le morcellement possède son Environmental Impact Assessment.

Malfrats et pervers, gare à vos yeux. Les sprays au poivre seront autorisés, la Firearms Act de 2006 sera amendée pour en permettre l'utilisation. Une décision prise afin d'aider les personnes vulnérables face aux attaques, dont les femmes et les personnes âgées. Bien évidemment, l'utilisation sera strictement contrôlée.

Après la décision d'interdire les sacs en plastique en 2015, une autre mesure destinée à réduire la pollution fait son apparition cette année. Une taxe de Rs 2 est applicable sur les gobelets, couverts, assiettes et plateaux en plastique ainsi que sur les take away. N'oubliez pas d'apporter vos bols la prochaine fois que vous allez manger des boulettes.

