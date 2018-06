Congo-Brazzaville: Les dessous de Pointe-Noire, une BD au stylo bille, sur la prostitution

Invité du Salon du livre de Paris il y a deux ans, KHP a dû laisser femme et enfants pour rester en France : « On m'a conseillé de ne pas rentrer. Parce que c'est une période post-électorale, il y avait des troubles au pays. Je suis donc resté en attendant que ça se calme ». Depuis, KHP a obtenu le droit d'asile et réussit à vivre de ses dessins en France, en espérant retrouver sa famille dès que possible.

Dans Les dessous de Pointe-Noire, sa première bande dessinée publiée en France, KHP raconte les déboires de deux jeunes filles qui cherchent à quitter le Congo-Brazzaville en séduisant des Européens. « A Pointe-Noire, on est dans le milieu des filles qui 'font la vie', des prostituées. La grande majorité de ces filles veulent trouver un blanc et venir en Europe », raconte l'auteur.

«Les dessous de Pointe Noire» raconte les stratégies que mettent en place des jeunes prostituées pour trouver un mari européen et partir pour l'Occident. L'album publié par l'Harmattan BD et signé du dessinateur congolais KHP a la particularité d'être réalisée au stylo à bille.

