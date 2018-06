Maroc: La médaille d'or du Sénat français de Mahmoud Archane fait polémique

« Chaque sénateur à la possibilité, au nom du président du Sénat, d'offrir une médaille commémorative donc il ne s'agit en aucun cas d'une distinction ou d'une décoration, affirme Christian Chambon. Deuxième point, le groupe d'amitié France-Maroc a récompensé monsieur Archane pour son engagement en tant que parlementaire au sein du groupe d'amitié France-Maroc et le groupe d'amitié France-Maroc, pas plus que le Sénat, n'est juge ni du passé, ni de l'histoire, ni des contentieux qui ont pu naître au sein du territoire marocain ».

« Nous reprochons au Sénat français de passer outre ce passé sanglant de Mahmoud Archane et de le décorer, explique Taïb Madmad, le secrétaire général de l'Association marocaine des droits humains pour qui cette décoration ne passe pas. Mahmoud Archane est l'un des grands tortionnaires de l'ère de plomb. Pratiquement tous les prisonniers politiques sont passés devant lui et ils ont tous été torturés, soit par lui, soit devant lui, soit sous ses ordres ».

Une médaille qui ne passe pas auprès de nombreuses personnalités et organisations marocaines qui accusent notamment Mahmoud Archane, ancien commissaire de police, d'avoir été dans les années 60 et 70, l'un des tortionnaires du régime d'Hassan II. Ces personnalités et organisations s'insurgent dans une lettre ouverte adressée au président du Sénat qu'elles viennent de publier.

Le 14 avril dernier, le sénateur LR Christian Cambon, président du groupe d'amitié France-Maroc et président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat, a remis à Mahmoud Archane la médaille d'or du Sénat.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.