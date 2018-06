Congo-Kinshasa: La libération de JP Bemba fêtée autour de sa famille à Kinshasa !

L'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo par la Cour Internationale (CPI) le vendredi 8 juin 2018 à la Haye, aux Pays-Bas,

ne cesse de mobiliser plus d'une personne autour de la familiale et du siège national du Mouvement de Libération du (MLC). Ainsi, à la demande de la famille Jeannot Bemba Saolona, Jean-Bertin Nadonye a concélébré avec Mgr Dominique Bula Matadi de province ecclésiastique de Mbandaka, le vendredi 15 juin, une d'action de grâce en la résidence familiale située dans la commune la Gombe, avec le concours d'une dizaine de prêtres.

L'officient du jour a mis un accent particulier sur le pardon son homélie : . « Aidez Jean-Pierre Bemba à pardonner ses détracteurs, c'est aider la Nation à se mettre débout et l'église à répandre lumière du Christ», a-t-il déclaré en substance.

Décor bien planté devant la grotte mariale érigée dans l'enceinte la parcelle pour la circonstance. Personne parmi les convives n' voulu raté le rendez-vous.

Autour de la veuve, Pierrette Bemba, et de l'honorable Bemba, l'on a reconnu le Président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, Bazaiba, SG du MLC, Fidèle Babala, Alexis Lenga, Wivine Moleka,

Jacques Ndjoli, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, Pierre Pay-Pay, Bombole, Me Jean-Joseph Mukendi, le pasteur Godé Mpoy, Gerengbo, Me Hubert Efole, le patriarche Pelendo, et autres...

D'entrée de jeu, le modérateur a rappelé à l'assistance que eucharistie était célébrée pour rendre grâce à Dieu pour toutes merveilles. En toile de fond, tout le monde a pensé à la libération JP Bemba. Le prêche était tiré de 2 Rois 5, 1-15 et de Mathieu 5, 43.

L'officient du jour a circonscrit son homélie sur le pardon : « prière est de rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur puisse Jean-Pierre Bemba Gombo à pardonner à tous ceux qui l'ont injustement devant la CPI pendant 10 ans ferme... ». Et d'ajouter «le Seigneur remplisse son cœur de la paix intérieure pour qu' reconnaisse que c'est la main de Dieu qui a agi pour qu'il aujourd'hui sa liberté et son honneur».

Partant des lectures du jour, il a indiqué que Dieu agit toujours son temps, question de se remettre à lui. Sans nul doute, conséquent, le charmain doit s'inspirer de la sagesse du Nelson Mandela qui, après 27 ans d'emprisonnement a pardonné à bourreaux.

Le mot de la veuve Bemba

Dans son mot de circonstance, Pierrette Bemba a souligné que c'est jour de joie et d'allégresse car Dieu a essouillé non pas leurs larmes mais également celle de plus d'un Congolais qui a pris cœur l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. A sa demande, une minute silence a été observée en mémoire de son cher époux, Jeannot Saolona, qui avait vécu douloureusement à l'arrestation de son fils,

JP Bemba à Bruxelles, sans oublié Me Kwebe pour sa bataille à la CPI, bien que décédé. Tout en rappelant à l'assistance que feu Bemba confiait tous les jours son fils à l'intercession de la vierge Marie.

Pour le patriarche Pelendo, le sénateur Bemba n'est plus propriété familiale, car il est devenu une internationale, d'où il a invité les uns et les autres à en conscience.

Il y a lieu de retenir que c'est la chorale « Timbre »/foyer David Mukanya, diocèse de Mbuji-Mayi, qui a agrémenté messe, ainsi que les groupes folkloriques Ngwaka « Ngabe », les « Bayuda du Congo » de prince Elimba et René Lokua de « Mabele Elisi ».