Cote d'Ivoire: Développement rural - L'Anader et l'Yveo scellent une alliance

Signalons que cette cérémonie s'est déroulée dans un climat de convivialité avec la présence de plusieurs figures et institutions dans le monde du développement telles que : Kany Zasi Kessy, représentant le président d'honneur de Yveo, Adama Bouary représentant régional de l'Onu environnement, Colonel Keke représentant le directeur général de Onpc Ousmane Diarra, Pca de la Cie, le conseil régional du Cavally et les différents représentants du conseil régional de la Nawa, de San-Pedro et Yvéo-Fiances.

Dr Sidiki Cissé, directeur général de l'Anader, a pour sa part indiqué que cette convention vient à point nommé, car elle permettra de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural. « La mise en commun des expériences de Yacoli et l'Anader et le nombre de carnet d'adresse dont dispose l'Ong sur le plan international constituent des atouts.

« Lutter contre l'extrême pauvreté et renforcer la résilience communautaire ». Telles sont les missions que se sont assignées l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) et l'Ong Yacoli village école ouverte (Yveo) à travers la signature de convention entre ces deux organisations.

