Cote d'Ivoire: Migration - Des universitaires planchent sur la problématique

C'est un séminaire pluridisciplinaire qui enregistrera les interventions de géographes, de sociologues et d'économistes sur cette notion pour laquelle ce pays hôte se situe paradoxalement en troisième position pour le départ vers le bassin méditerranéen, devenu un mouroir de la jeunesse africaine. Et ce, au moment où son économie connait une embellie.

Deux jours durant, ces universitaires ont planché sur 9 sous-thèmes dont "migration et frontière" et "Migration et développement de l'économie de plantation". Il s'agit pour ces chercheurs de revisiter la problématique des migrations notamment l'épineux sujet de la migration clandestine.

Dans la perspective d'aider à solutionner les questions migratoires, les universités de Cocody et du Québec à Montréal (Uqàm) échangent leurs expertises. Cela dans le cadre d'un séminaire portant sur le thème "migration et développement" qui a débuté, le 13 juin au pôle scientifique de l'université Félix Houphouët Boigny à Bingerville.

