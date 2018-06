Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Les militants invités à se faire enrôler

Le siège du Pdci-Rda, à Cocody a abrité samedi, la cérémonie d'investiture de la Présidente communale Ufpdci de la délégation de Cocody Sud.

En l'occurrence, Mme Prisca Déassa Rabet. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs militants, parmi lesquels quelques cadres du partis.

Tels que le secrétaire exécutif chargé des élections, Roland Adiko, représentant le secrétaire exécutif en Chef, Maurice Kakou Guikahué, la présidente nationale des femmes urbaines du parti, Mme Odette Ehui Agnero, la porte-parole adjointe du Pdci-Rda, Mme Aminata Diop N'Diaye, le délégué communal Cocody Sud, Dr. Jean Claude Koutouan, les vice-présidents, Gal Edouard Kassaraté et Racine M'Bengue et Mme Marie Ange N'dia .

Ce fut l'occasion pour ceux-ci, d'exhorter, les uns après les autres, les militants du Pdci-Rda, à se faire enrôler massivement, lors de la prochaine révision de la liste électorale, qui se fera du 18 au 24 juin prochains. « La révision de la liste électorale est l'objectif primordial du Pdci-Rda.

C'est le défi immédiat à relever dans la perspective des élections à venir. Il y aura des agents recenseurs un peu partout dans le pays. J'exhorte nos militants à y prendre part, massivement. Afin que nous puissions relever le défi majeur en 2020. A savoir le retour du Pdci-Rda, au pouvoir », a insisté le secrétaire exécutif chargé des élections, Roland Adiko.

Abondant dans le même sens, Dr. Jean Claude Koutouan délégué communal Cocody Sud a exhorté les membres de l'UfPdci, et particulièrement, la nouvelle présidente communale Ufpdci de la délégation de Cocody Sud et son équipe à s'impliquer davantage pour pousser les militants et militantes du parti à se faire enrôler. Mais aussi à se battre pour la victoire du parti vert-blans en 2020. « Notre mission, c'est de ramener le Pdci au pouvoir en 2020. Et nous le pouvons ! », a-t-il dit.

La présidente nationale des femmes urbaines du parti Mme Odette Ehui Agnero, a pour sa part, demandé à sa nouvelle collaboratrice, Prisca Rabet et son équipe, de de se montrer toujours disponibles envers les militantes, d'être patientes et d'être des exemples de militantes avérées.

Elle leur a demandé d'être de cultiver la solidarité, d'être engagées et de se montrer dignes de confiance. « Vous devez procéder rapidement au recrutement de nouvelles militantes, à la sensibilisation et à l'enrôlement de toutes vos militantes. Quand on se marie, on change de nom.

Que toutes les femmes qui se sont mariées ces dernières années, aillent vérifier que leur nouveau nom est sur la liste électorale. Il en est de même des primo-votants, ainsi que des mamans qui ne savent ni lire, ni écrire. Il faut les aider à le faire. Nous ne voulons pas qu'une seule voix nous échappe », a-t-elle insisté.

La nouvelle présidente de la Présidente communale Ufpdci de la délégation de Cocody Sud, a quant-à-elle, pris l'engagement d'accomplir sa mission, en toute humilité.

Mais avec abnégation et courage tel que conseillé par ses devanciers. « Je suis certes jeune, mais avec votre soutien, j'y parviendrai », a-t-elle promis. Avant d'exhorter les membres de son équipe à l'union et la solidarité. « Soyons unies pour que les voisins nous envient ».