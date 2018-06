Algérie: Google édite un doodle en hommage à M'hamed Issiakhem

- Trois individus en possession de trois fusils de chasse et deux narcotrafiquants ont été… Plus »

Son style Issiakhem qui avait inspiré le mouvement "Aoucham" (Tatouage) à ses débuts par l'utilisation des tatouages berbères dans les portraits de femmes, demeure reconnaissable sur les fresques et décorations d'édifices et omniprésent dans l'enseignement des arts plastiques et dans les oeuvres d'un très grand nombre de plasticiens algériens.

M'hamed Issiakhem était aussi dessinateur de presse et créateur de décors pour des films comme "La voie" de Slim Riad ou "Poussières de juillet", réalisé pour la télévision algérienne avec son compagnon l'écrivain et dramaturge Kateb Yacine, qui l'avait affublé du surnom "oeil de lynx".

Fondateur de l'Union nationale des arts plastiques (Unap), il s'est aussi consacré, un temps, à l'enseignement et réalisé des billets de banques et des timbres postaux, outre les nombreuses fresques murales qui ornent les rues d'Alger.

Le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet a orné, à cette occasion, sa page d'accueil par un portrait en noir et blanc de artiste, un des pionniers de la peinture moderne en Algérie.

