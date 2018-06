Algérie: Contrebande - Cinq personnes arrêtées dans différentes régions du pays

- Trois individus en possession de trois fusils de chasse et deux narcotrafiquants ont été arrêtés samedi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) dans différentes régions du pays, indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 16 juin 2018 à M'sila/1e RM et Tébessa/5e RM, trois (03) individus en possession de trois (03) fusils de chasse, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont appréhendé à Oran et Mascara/2e RM, deux (02) narcotrafiquants et ont saisi 400 comprimés psychotropes. De même, 2614 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra/4e RM", précise la même source.

Par ailleurs, "un détachement de l'ANP a saisi, à In Guezzam/6e RM, un véhicule tout-terrain et trois (03) motocyclettes, alors que des unités des Garde-côtes ont déjoué, lors de deux opérations distinctes menées à Aïn Témouchent et El-Ghazaouat/2e RM, deux tentatives d'émigration clandestine de (36) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", ajoute le MDN.