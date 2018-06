Afrique: Les détails sur le fonds d'aide pour les artistes à travers l'Afrique décidé lors d'une réunion aux Seychelles

Les derniers détails concernant un nouveau Fonds dédié à la culture africaine destiné à aider les artistes du continent ont été finalisés lors d'une réunion qui s'est tenue récemment aux Seychelles, a déclaré vendredi un artiste seychellois.

George Camille a déclaré à la SNA que la réunion avait finalisé les détails du fonds et mis en place un site web où les artistes pouvaient trouver plus d'informations.

M. Camille a déclaré que l'idée du fonds a été lancée par le comité directeur du Réseau Arterial - une société civile panafricaine - composé d'artistes, de militants, d'organisations et d'institutions engagées dans les secteurs africains de la création et de la culture.

Le comité a reconnu le défi important du financement insuffisant des artistes africains pour leur permettre le plein développement de leur potentiel.

La contribution initiale au fonds a été faite par les artistes eux-mêmes avec de l'argent collecté après la vente de leurs œuvres.

"Nous avons invité des artistes à travers l'Afrique à faire don d'une œuvre d'art et nous avons organisé deux expositions, une en Côte d'Ivoire en octobre dernier et une en février de cette année au Mali. Nous avons vendu ces travaux et l'argent est allé dans le fonds. C'est ainsi que le fonds a commencé ", a déclaré M. Camille.

Il a ajouté qu'il y a des donateurs, principalement des entreprises privées, qui attendent le lancement officiel pour apporter leur contribution.

Une partie du Fonds de la Culture Africaine sera une subvention et cette année seulement deux artistes seront en mesure d'en bénéficier. Ce nombre devrait augmenter à l'avenir.

Le Fonds sera accessible via un site Web en cours de développement qui devrait être opérationnel d'ici le mois de septembre.

Au cours des trois dernières années, les Seychelles - un archipel de l'océan Indien occidental - ont organisé un programme culturel d'une semaine qui a également contribué au Fonds. Le récent échange a eu lieu au studio d'art de M. Camille à le Rocher dans le quartier de les Mamelles, du 6 au 11 juin. L'atelier a permis à plusieurs artistes africains de participer et de partager des idées créatives et des compétences artistiques pour une fusion culturelle.

"L'atelier d'art est l'endroit où nous dessinons et peignons ensemble et faisons des présentations. Nous avions beaucoup à apprendre, car la plupart des gens qui ont participé ici étaient des artistes et des entrepreneurs culturels », a déclaré M. Camille.

Le président du Fonds pour la culture africaine, Mamou Daffe, un entrepreneur culturel et directeur de festival du Mali, a déclaré qu'avec la mise initiale du fonds, les jeunes artistes prendront un bon départ.

"En Afrique, il y a un manque de soutien pour les jeunes artistes pouvant les aider à acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires afin de développer leur art et accéder au marché international pour qu'ils puissent en vivre ", at-il ajouté.

M. Daffe a créé le 'Festival on the Niger' en 2005 qui promeut les attraits de la région de Ségou au Mali en promouvant l'économie locale et en reconnaissant les œuvres artistiques.