Gambie: Coupe du Monde 2018/Arbitrage - Première sortie réussie pour Gassama!

Une prestation très honorable pour le trio africain mais surtout pour le "referee" gambien qui était déjà à Rio, au Brésil en 2014 et qui pourrait bien se voir offrir d'autres oppositions de plus gros calibres pour la suite de ce mondial russe.

Présent sur toutes les actions, le long de la rencontre, le gambien et ses deux juges assistants burundais et algérien ont tenu en respect non seulement les 22 acteurs mais aussi et surtout, la curiosité des spectateurs en haleine.

Pour sa première sortie dans la compétition, le gambien Gassama Bakary Papa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas tremblé. Juge central dans l'opposition comptant pour la première journée du groupe C entre le Pérou et le Danemark (0-1), l'arbitre international africain a tout simplement tenu son rang.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.