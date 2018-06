Mali: Le gouvernement adopte des textes relatifs à la zone de libre échange

Elle inclura les huit marchés intégrés régionaux dont le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la Communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté de Développement d'Afrique australe, la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, l'Union du Maghreb et la Communauté des Etats sahélo-sahariens.

Selon le communiqué officiel, l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine vise à faciliter les échanges infra-africains en supprimant les barrières douanières afin d'augmenter les flux de marchandises et de services et de promouvoir la création de richesse au sein du continent africain.

Au Mali, on avance dans la mise en œuvre de la ZLEC. D'ailleurs, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, adopté par le 10ème Sommet extraordinaire de l'Union africaine, tenu à Kigali, le 21 mars 2018.

