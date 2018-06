Cote d'Ivoire: Elections locales - Le maire de Touba dénonce la « manipulation » de l'opinion

Il s'est dit confiant pour la suite dans la mesure où son bilan et son expérience plaident en sa faveur. Entouré de partisans regroupés au sein de « la jeunesse réaliste », l'élu municipal, a appelé les populations à la sérénité et au calme jusqu'à l'annonce officielle des noms des candidats choisis par la haute direction du parti à la case.

Selon lui, l'arbitrage en question, a consisté pour les potentiels candidats, à présenter un « speech de 10 minutes» relatif à leur projet de société et à leurs ambitions pour leur cité ou leur région. Un exercice oral qu'il dit avoir réussi avec brio tant à l'entendre, son argumentaire a été le plus convaincant.

