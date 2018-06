Photo: Fraternité Matin

Le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan,

Le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, n'est pas devenu un expert aéronautique à l'issue de sa visite de travail dans les sites et installations du leader mondial de l'aéronautique et de l'espace, Airbus , à Toulouse , en France.

Normal. Mais, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui ses appréciations et sa perception des futures acquisitions d'Air Cote d'Ivoire seront beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus fines. Tout comme sa vision du développement de l'industrie aéronautique et spatiale de la Côte d'Ivoire.

Pour preuve, les plus hauts dirigeants d'Airbus, au cours des deux journées de travail, qu'il a eu, ont véritablement mis les petits plats dans les grands pour lui permettre de se familiariser avec une industrie aux caractéristiques bien particulières .

Les séances, les présentations et les démonstrations tant à « Airbus Defence and Space » que dans les autres sites du constructeur aéronautique européen (fabrication, montage, finition, centre de contrôle etc.) ont été de très haut niveau. De même que l'accueil qui a lui été réservé durant tout son séjour toulousain.

Et M. Duncan dont la délégation comprenait, entre autres le ministre des Transports, Amadou Koné et les dirigeants d'Air Côte d'Ivoire, a été particulièrement séduit par le partenariat qui lie l'Ecole nationale de l'aviation civile (Enac) française, première université européenne de l'aviation civile et le fleuron des universités et grandes écoles ivoiriennes, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) de Yamoussoukro.

En effet, à l'initiative et en réponse aux besoins de la compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, le directeur général de l'Inp-Hb, M. N'guessan Koffi, a développé un pôle de formation aéronautique au sein de son institut. Ainsi, en avril 2017, l'Inp-Hb et l'Enac ont signé un accord pour d'une part, la mise en place d'une matière spécialisée du transport aérien.

Et d'autre part, une étude de faisabilité pour la mise en place d'une école de pilotage et des autres métiers de l'aéronautique sur les infrastructures aéroportuaires de Yamoussoukro. Et déjà, depuis un an, une première promotion 20 étudiants, sous la conduite de M. Yéo Zié, directeur du pôle aéronautique de l'Inp-Hb, a, à Yamoussoukro une formation théorique.

Olivier Chansou, directeur général de l'Enac, qui a été reçu en audience par le Vice-Président Daniel Kablan Duncan s'est félicité de son soutien et de sa « vision claire pour le futur» avant d'indiquer que le choix de l'Inp-Hb procède du fait que cet institut ivoirien est « un acteur académique de tout premier plan . Et qui offre toutes les commodités pour la mise en place d'une école aéronautique.»

Dans les prochains mois, l'Inp-Hb devrait avoir sa onzième école, l'école supérieure des métiers de l'aéronautique, à vocation sous régionale, pour la formation des pilotes, des techniciens de maintenance et des autres métiers associés.

Air Côte d'Ivoire, les autres compagnies aériennes, les organismes de maintenance et les gestionnaires aéroportuaires auront donc bientôt un gros souci en moins.