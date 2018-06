Lors de la visite qu'il a effectué à la division « Defence and Space » d'Airbus, le… Plus »

Daniel Kablan Duncan achèvera mercredi sa visite dans le Grand Est français à Trémey-Metz . Il sera reçu dans la matinée à l'Atelier et Projet Fflor (Future of factory Lorraine, Usine du futur).

Demain matin, le Vice-Président qui se rendra à Strasbourg, à l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, prendra part à des rencontres sectorielles et prononcera une conférence sur le thème : «L'Afrique, la France et l'Europe, une relation de proximité : vers un partenariat repensé.»

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.