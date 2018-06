Photo: Fraternité Matin

Le Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan,

Lors de la visite qu'il a effectué à la division « Defence and Space » d'Airbus, le Vice-Président, Daniel Kablan Duncan s'est particulièrement intéressé aux applications opérationnelles des satellites.

Il a posé de nombreuses questions, car comme il l'a dit à la fin de sa séance de travail, « les satellites permettent d'avoir une vision beaucoup plus forte. »

En effet, les satellites d'observation de la terre fournissent des informations cruciales pour la sécurité nationale et la surveillance des frontières, l'administration du territoire, la cartographie, la gestion des ressources naturelles et des risques, l'agriculture et plus globalement une meilleure compréhension de l'impact des modifications climatiques sur notre environnement.

S'il est donc indéniable que l'acquisition d'un satellite peut permettre à notre pays de booster son économie, les experts d'Airbus estiment qu'investir dans le secteur spatial pourrait générer de nouveaux contrats pour l'industrie locale dans des secteurs connexes.

«Plus généralement, selon eux, un pays avec des grandes compétences peut jouer un rôle de leader dans la création d'un hub politique et économique régional, permettant un regroupement d'activités commerciales. »

Si donc les applications nationales de la possession d'un satellite sont multiples (lutte contre la déforestation, amélioration de l'agriculture, surveillance des frontières etc.), le rayonnement est aussi international, soutiennent-ils.

« En effet, posséder un satellite d'observation de la terre offre un autre avantage indirect : permettre au pays de rejoindre le club très fermé des nations dotées de capacités spatiales. Le rayonnement international du pays est de fait amplifié et permet de créer de nouvelles opportunités en matière de coopération.»

C'est assurément ce qu'ont dû comprendre des pays africains comme l'Egypte, l'Afrique du Sud où l'Algérie qui possèdent leurs propres satellites.

Et quand on sait que le retour sur investissement peut correspondre à 10 fois l'investissement initial, vivement que la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020 franchisse ce pas décisif pour le renforcement de sa souveraineté nationale, son développement économique durable et sa présence internationale.