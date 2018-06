Ile Maurice: Coupe du monde - SDF, il collectionne les stickers Panini

Le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), conjointement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la… Plus »

Autour de Krishna en ce vendredi après-midi, 15 juin, jeunes gens et jeunes filles s'activent. L'échange de stickers, c'est un loisir sérieux. Ceux qui le connaissent lui promettent de lui refiler les stickers qu'ils ont en double. «Éna noumem nou péna selman, bizin atann inpé avan li gagn tou.» «Les stickers, ça coûte de l'argent. Et je n'ai pas les moyens de remplir mon album moi-même. Mais je suis un passionné de la Coupe du monde, du football en général», affirme-t-il, avec une lueur scintillante dans le regard.

Avant, il habitait à Pointe-aux-Sables avec sa maman, raconte Krishna. «Elle est morte en 2011 et elle était ma seule famille.» Il a tout fait pour s'en sortir seul, assure-t-il. Il n'y est pas parvenu et faute de moyens, a fini par atterrir dans la rue. Sans toit, sans proche, sans ami.

