Cote d'Ivoire: Le PDCI ne veut pas d'un parti unifié avec le RDR avant 2020

« Le débat a été très ouvert et le communiqué final est satisfaisant », a sobrement déclaré Jean-Louis Billon, ex-porte-parole du PDCI et virulent critique du parti unifié. Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence et membre du PDCI n'a pas souhaité commenter les conclusions du bureau politique.

« La question du parti unifié, cela va se discuter après que le PDCI soit au pouvoir d'Etat en 2020, c'est l'assentiment de tous les militants de base et le président Bédié a su le comprendre ainsi et donc nous sommes revigorés de ce bureau politique », explique le jeune homme.

Le message est clair, pas de parti unifié avant l'alternance en 2020. Si à l'issue de six heures de débats les membres du bureau politique ont « endossé » l'accord portant création du parti unifié, aucun congrès pour valider ou non ce projet ne sera organisé avant la présidentielle. Il n'y aura donc pas de congrès ordinaire du PDCI comme prévu en octobre.

