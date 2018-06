Congo-Kinshasa: Déclic du secteur agricole - Le Forum Expo Café et Cacao ouvre ses portes aujourd'hui

Du 18 au 20 juin 2018 à Kinshasa, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, il sera organisé par la Fédération des Entreprises du Congo, le Forum Expo Café et Cacao axé sur le thème : "l'amélioration du climat des affaires dans les filières café et cacao en République Démocratique du Congo : enjeux, défis, contraintes et opportunités". Ce sera en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, l'Office National de Café et l'Office de Gestion du Fret Multimodal.

En présence des producteurs, exportateurs, transformateurs et distributeurs du secteur, les instituts des recherches agronomiques, les ambassades des pays consommateurs, ces assises de haut niveau vont notamment viser à faire des états généraux des filières caféières et cacaoyères, ainsi qu'à formuler des recommandations pour la compétitivité et la promotion des exportations du café et du cacao congolais.

Les objectifs attendus lors de ce forum sont multiples, à savoir : recenser et identifier tous les producteurs et exportateurs de ces deux filières agricoles sur toute l'étendue de la République et les regrouper au sein du Comité Professionnel de la FEC pour en constituer un répertoire et assurer leur encadrement, la défense et la promotion de leurs intérêts auprès des Pouvoirs Publics et des organisations régionales ou internationales. Mais aussi inciter le Gouvernement à mettre en œuvre des stratégies de développement de manière à relancer la transformation pour ces deux filières agricoles afin de contribuer à la réhabilitation de la RDC à sa place de producteur et exportateur du café et de cacao dans la région d'Afrique centrale.

Plusieurs thématiques seront abordées autour des différents ateliers. Notamment, la problématique de la production, la recherche, la transformation, les infrastructures et la sécurité. Pas seulement. Il y aura également l'organisation de l'exposition des produits des entreprises du secteur ainsi que le concours de dégustation du meilleur café de la RD. Congo.