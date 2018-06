Congo-Kinshasa: Bethy Pitilo à la manœuvre - Kingabwa - L'Asbl DMA organise un office religieux pour Gecoco Mulumba

L'Organisation Non-gouvernementale Debout Mont Amba était préoccupée par la situation de la santé de Gérard (Gecoco) Mulumba, digne fils du district de Mont Amba depuis quelques semaines. C'est de la sorte qu'elle s'est investie pour appeler les autorités compétentes, il y a quelques temps, à avoir la volonté politique nécessaire afin de l'évacuer vers l'étranger pour qu'il puisse jouir des soins de santé appropriés de sorte qu'il ait la vie sauve. C'est suite à l'épuisement de tous les recours légaux et administratifs que ses leaders ont cru bon en chrétiens de se tourner vers Dieu dans la prière. Après l'office religieux, Bethy Pitilo, président de Debout Mont Amba, a confié confirmer cette donne car selon lui, et même à en croire le SG de cette Asbl, l'heure était au recours des bons soins du Bon Dieu pour que l'expérience combien douloureuse de Gecoco Mulumba en prison ne puisse pas le conduire à la mort mais qu'il ait à survivre.

C'est à Kingabwa, bastion naturel de Gecoco, précisément à la Paroisse Saint Kizito situé dans ce quartier peuplé de la commune de Limete que la célébration a été programmée pour le samedi 16 juin dernier. Ainsi, en temps et heures indiqués, les membres de Debout Mont Amba ainsi que les éternels affidés de Gecoco Mulumba ont pris d'assaut la messe conduite par le Père Albert qui a su, dans son homélie, trouvé des mots justes pour réconforter l'assistance sur l'espérance que les chrétiens ont dans le Christ et la certitude d'être exaucé dans la prière.

Juste après son élection par un score plus qu'écrasant de près de 80 voix au sein de l'Association Sans But Lucratif Debout Mont Amba -DMA-, Bethy Pitilo, accompagné par le nouveau comité de cette structure, a demandé une messe à l'intention de Gérard Mulumba très malade en prison.

