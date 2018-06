Congo-Kinshasa: Linafoot - Vclub déchire le brevet d'invincibilité de Mazembe (1-0)

La course au titre de la 23ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot) devient très intéressante. Les calculs se compliquent davantage ! Le Tout-Puissant Mazembe, invaincu depuis le début cette prestigieuse phase de play-off, a enregistré, dimanche 17 juin, sa toute première défaite, sous la signature de l'As Vclub, au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Il a fallu attendre 17 journées pour que le coach Mihayo Pamphile et ses poulains puissent tomber à un moment où les potentiels candidats au titre n'ont plus droit à l'erreur. Avec cette défaite de Mazembe, Sa Majesté Sanga Balende reste la seule invaincue en 15 matches joués.

Le match Vclub-Mazembe a été considéré comme une deuxième mi-temps, après une première livrée le 20 mai, au sanctuaire de Mazembe, à Kamalondo. Les deux équipes s'étaient quittées par un score nul (0-0), en dépit des assauts de l'As Vclub, qui voulait, à tout prix, surprendre Mazembe à domicile. Et comme il fallait s'y attendre, Vclub a joué le tout pour le tout. Il s'est jeté dans le match dès le coup d'envoi. A la 6ème minute, le jeune Fabrice Ngoma, bien servi par son complice Jésus Moloko Ducapel, place une tête splendide et trouve la barre transversale. Le match ne fait que commencer, Mazembe est inquiété, mais il est loin de baisser les bras. Les corbeaux lushois se réorganisent, combinent bien, et arrivent de temps à temps à inquiéter à leur tour la défense des Dauphins Noirs. Le jeu est équilibré. Dans la foulée, c'est la mi-temps qui intervient.

Au retour des vestiaires, l'AS V.Club hausse le rythme de jeu au point d'être rapidement récompensé par l'ouverture du score par Jean-Marc Makusu Mundele à la 50ème minute d'une tête piquée sur une parfaite transversale de Jésus Moloko, aux termes d'un déboulé sur la droite. Pendant ce temps, les Corbeaux se réveillent et volent dans tous les sens sur la pelouse synthétique du stade des Martyrs à la recherche de l'égalisation, mais sans succès. Toutes les tentatives, malgré les changements opérés par Mihayo, en laçant Elia Meshack sur le terrain, n'ont rien produit.

La défense de Vclub, bien contrôlée par Yannick Bangala et Padou Bompunga, s'est imposée avec autorité.

Par ce précieux succès, V.Club totalise 35 points en 15 matches livrés contre Mazembe 38 points en 17 sorties, soit deux matches de plus sur son tombeur de dimanche et trois de plus sur le DC Motema Pembe 32 points. En haut du classement se trouve SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi 39 points en 15 matches joués.

Voici l'ensemble du classement

N° Equipes Pts MJ MG MN MP BP BC GD

1. Sanga Balende 39 15 12 3 0 31 2 +29

2. Mazembe 38 17 11 5 1 30 4 +27

3. V.Club 35 15 11 2 2 32 8 +24

4. Dcmp 32 14 10 2 2 31 8 +23

5. Lupopo 26 16 7 5 5 19 16 +3

6. Maniema Union 18 13 5 3 5 14 14 -0

7. Don Bosco 17 16 5 2 9 13 29 -16

8. Rangers 11 14 3 2 9 7 29 -22

9. Dragons 9 14 2 3 9 12 22 -10

10. Mont Bleu 12 13 3 3 7 10 21 -11

11. Dauphin Noir 8 16 2 2 12 6 20 -14

12. Gr Bazano 7 16 1 4 11 9 36 -27