Ile Maurice: Précarité - Ils dorment depuis huit ans sous le pont Latanier

«La case de l'amour» est faite de feuilles de tôle, ramassées ici et là. Les tourtereaux rêvent d'un vrai toit, d'une vraie maison, d'un vrai nid, où ils pourront se sentir en sécurité et couler des jours heureux. «Isi kan éna lapli, débordma, napa koné kot pou sové... »

Gérard Pelletier est aide-chauffeur et avec son maigre salaire, il ne parvient pas à «trouv enn lizour», Marie-Lourdes et lui vivent au jour le jour. Parfois, quand il n'y a pas de travail, il rentre «à la maison» sans un sou. «Mais Dieu sait combien je l'aime, ma chérie ! Mo ti kontan pou kapav donn mo Madam tou», confie le quadragénaire en regardant la femme de sa vie avec tendresse.

