Cote d'Ivoire: Ferkessédougou - Le RHDP sensibilise à l'inscription sur la liste électorale

Il est revenu sur les années de stabilité politique et sociale sous l'ère du Président Houphouët-Boigny, avant de s'indigner des crises sociopolitiques qui ont fait voler en éclat cette stabilité et paix.

Profitant de cette tribune, il a rendu un hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, au président Henri Konan Bédié, aux présidents Mabri Toikeusse, Séka Séka joseph et Siaka Ouattara pour leur sens élevé de l'intérêt général. Et de rappeler l'historique du Rhdp.

Au nom de la délégation, M. Ouattara Blidia a remercié les cadres, les responsables des structures locales et les militants pour la mobilisation. Pour lui, cette mobilisation dénote de l'attachement des militants aux valeurs de l'houphouetisme et témoigne de la symbiose entre eux et leurs leaders.

La délégation conduite par le maire de Ferkessédougou, M. Ouattara Alain Blidia, par ailleurs commissaire politique du Rassemblement des républicains (Rdr) de la commune, et composée de M. Traoré Bamoudien, conseiller de la secrétaire générale du Rdr et de M. Koné Lacina Cardosi, président du Conseil régional du Tchologo, est venue sensibiliser les militants à l'inscription sur la liste électorale qui débute le 18 juin, sur toute l'étendue du territoire national.

Une délégation du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a échangé avec les cadres et les militants de leurs partis le 16 juin 2018, dans la salle du Centre polyvalent de Ferkessédougou.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.