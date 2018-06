Congo-Kinshasa: Examen d'Etat - Coup d'envoi de la 52ème session ordinaire ce lundi

La 52ème session ordinaire de l'Examen d'Etat va démarrer ce lundi juin 2018, sur l'ensemble du territoire national. Cet examen organisé chaque année pendant quatre jours.

Cette fois, ce sera du au 21 juin 2018, selon l'agenda de l'Inspection générale l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP), étroite collaboration avec tous les services centraux et de l'Administration du ministère de l'EPSP. Sur l'ensemble territoire national, le sous-secteur de l'EPSP est subdivisé en une quarantaine de provinces éducationnelles - appelées divisions provinciales de l'EPSP. Ces éducationnelles, dirigées par des directeurs provinciaux de l'EPSP non seulement la lourde charge de la gestion de proximité des publiques et privées, mais aussi et surtout de veiller au fonctionnement de l'enseignement à travers la trilogie « former, contrôler et évaluer », qui ne constituent-là que l'objectif services de l'Inspection générale de l'EPSP à travers tout le pays.

Selon les informations recueillies auprès de l'Inspection générale l'EPSP, tout est mis en œuvre pour la bonne réussite de évaluation. En effet, les gouverneurs des provinces ont sensibilisés pour encadrer de la meilleure façon qui soit session. Les malles des cahiers d'items (questionnaires d'examen plusieurs séries) sont déjà arrivées dans les chefs-lieux de provinces sous le contrôle des services de sécurité. Depuis 15 juin 2018, nombre des responsables des services centraux sont provinces pour la supervision de proximit. En outre, cette année, ministre de l'EPSP lancera cette session à partir du Nord-Kivu, où compte se rendre pour apporter aux élèves finalistes des humanités cette province, l'encouragement du gouvernement de la République bien passer cette session.

Enfin, dans la ville-province de Kinshasa, les quatre éducationnelles qui s'y trouvent ont également assurés être pour le rendez-vous de lundi.