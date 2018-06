Congo-Kinshasa: « Arc-en-ciel du Congo » rejette la machine à voter

Gilbert Kiakwama, Jean-Pierre Lisanga, Jean Mabaya Gizi ... sont désormais réunis au sein d'une plate-forme dénommée « Arc-en-ciel du Congo ». Lors de sa sortie officielle, le samedi 16 juin 2018 à l'hôtel Béatrice, dans la commune de la Gombe, les précités ont, l'unanimité, dit non à la machine à voter.

Dans son discours de circonstance, le président de ce nouveau regroupement politique, le sénateur Jean Mabaya Gizi, a sévèrement critiqués les hommes au pouvoir, qui avaient promis du lait et du miel à la population lors de leur entrée en fonctions, mais qui n' produit qu'un retentissant fiasco et sont aujourd'hui aux abois.

Pour Jean Mabaya, les élections ne suffisent pas pour avoir une démocratie authentique. C'est ainsi qu'il a invité la population à choisir, à l'occasion de prochaines élections présidentielle législatives nationales et provinciales, des dirigeants démocrates et patriotes. Il a, dans la foulée, réaffirmé l' de leur regroupement politique à la machine à voter et exigé fichier électoral fiable, débarrassé des mineurs et faux Congolais.

Jean Mabaya a indiqué en outre que leur plate-forme soutiendra candidat qui répondra aux critères qui restent à définir. « On s'improvise pas Président de la République », a-t-il souligné, d'ajouter que la RDC n'a plus besoin d'hommes forts mais d'institutions Par ailleurs, les affiliés de l'Arc-en-ciel Congo l'application intégrale et immédiate des résolutions de l'Accord de Saint Sylvestre, notamment la restructuration de la CENI ( Electorale Nationale Indépendante), du CSAC (Conseil Supérieur l'Audiovisuel et de la Communication) ainsi que l'ouverture l'espace politique à tous les courants politiques, afin que élections se tiennent dans un climat apaisé.

Excepté le ministre d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga, on a noté l'absence d'autres membres du issus de l'opposition, notamment Ingele Ifoto et Lumeya, présents lors de la création de cette plate-forme électorale.

Selon des informations puisées dans leur entourage, ils ont rester au Front Commun pour le Congo, la plate-forme électorale récemment par le Chef de l'Etat à l'issue d'une réunion gouvernement dans sa ferme de Kingakati, dans la banlieue Est Kinshasa.

La présence de Lisanga dans un regroupement politique qui rejette machine à voter montre que les opposants présents au gouvernement parlent plus le même langage.