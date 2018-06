Maroc: Lekjaa presse l'EN à préserver l'esprit d'équipe

Le peuple marocain est comblé par cette participation comme il a été fier des précédentes et des générations ayant hissé haut le drapeau national à l'instar de celle de 1986, qui avait dominé le Onze portugais (3-1), et de l'équipe du Mondial en 1998 qui, en dépit de sa défaite face au Brésil, a honoré le football marocain avec ses stars dont l'actuel entraîneur adjoint Mustafa Hajji.

Et de souligner que la présence de milliers de supporteurs de la sélection en Russie est un stimulant pour encourager les Nationaux en vue de surmonter le résultat du premier match les exhortant à offrir au public marocain des moments de bonheur et de joie.

