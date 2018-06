Tunisie: Les Tunisiens doutent de leur équipe, en mal de réussite

"Si on gagne contre les Anglais, ça sera un moment historique", renchérit Hosni. "Une victoire peut changer la façon dont les Tunisiens perçoivent l'équipe nationale, eux qui n'ont en tête que le match gagné en 1978 et les déceptions qui l'ont suivi".

"On n'a pas de stars comme (l'Egyptien Mohammed) Salah, mais des jeunes qui montent, et une bonne performance pourrait déclencher une grande ferveur", souligne Walid.

Mais les récentes bonnes performances de la sélection, qui a terminé invaincue les qualifications au Mondial-2018 et a réalisé une belle campagne de matches amicaux cette année (2 victoires, 2 nuls dont un contre le Portugal et 1 courte défaite contre l'Espagne), pourraient marquer le début d'une nouvelle histoire d'amour entre les Aigles et les Tunisiens.

"En France, il y a Téléfoot et au Maroc une émission hebdomadaire sur les Lions de l'Atlas, mais en Tunisie, on ne parle de l'équipe nationale que lors des grands matches", déplore Walid Mechri. "Parfois il n'y a rien sur eux durant trois mois".

Et en Coupe d'Afrique des nations, les Aigles de Carthage n'ont plus dépassé les quarts de finale depuis leur sacre à domicile en 2004.

Si la Tunisie est devenue en 1978 la première équipe africaine à remporter un match de Coupe du monde (3-1 contre le Mexique), elle n'a depuis plus gagné une rencontre à ce niveau malgré des participations en 1998, 2002 et 2006.

Le sombrero et la veste rouge couverts de pins de la famille Manoubi font partie du folklore footballistique tunisien, et l'appartement d'Hosni regorge d'archives photo retraçant l'épopée des Aigles.

