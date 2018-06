Ile Maurice: Plaine-Magnien - Agressé après avoir interdit à un jeune de se... droguer

Le Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), conjointement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la… Plus »

La victime s'est rendue au poste de police de Plaine-Magnien avant de se faire soigner à l'hôpital de Rose-Belle. Nasiir Mamade Dulull souligne qu'il n'a jamais rencontré un tel problème dans le voisinage. Toutefois l'insécurité aurait gagné la localité à cause de la drogue. «Mo lafami népli an sékirité... » estime-t-il.

Nasiir Mamade Dulull dit s'être jeté sur le jeune homme qu'il avait reconnu pour qu'il cesse de lancer des pierres. Or celui-ci aurait été armé d'un coup-de-poing américain et aurait blessé le trentenaire à l'œil.

Un peu plus tard, il aurait entendu des pierres se fracasser contre ses fenêtres ainsi qu'une pluie d'insultes proférée à son égard. Lorsqu'il est sorti, il aurait aperçu huit jeunes devant chez lui. Parmi eux, l'un des jeunes hommes qu'il avait interpellés plus tôt. «Ils étaient armés de sabres, couteaux et de gaz lacrymogène.»

