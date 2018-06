Ile Maurice: Trou-Aux-Biches - 52 animaux stérilisés par Well-Being of Strays

L'organisation non gouvernementale Well-Being of Strays a entamé, en collaboration avec All Life Matter Animals Sanctuary, Paws, Rescue UK et Warrior Gym, une campagne de stérilisation à Trou-aux-Biches, le 8 juin. Lors de cette journée, 52 animaux, dont 37 chiens, six chats et huit chiots, ont été stérilisés par le vétérinaire Keyur.

«Le but de cette campagne était de permettre aux maîtres qui n'ont pas les moyens de faire stériliser leurs animaux gratuitement. La stérilisation est aussi un moyen de permettre de réduire le nombre d'animaux sur les routes. Éna pa kapav afford sa kantité lisien-la. Kan gagn chiots, zot al dump lor sémin. Nous voulons par la même occasion remédier au fléau des chiens errants», explique Manishi Doolub, la présidente de Well-Being of Strays.

Plusieurs autres campagnes du genre sont sur le point d'être organisées par ce même groupe de personnes, mais cette fois à Curepipe et dans le sud du pays. Celle deCurepipe a eu lieu samedi en collaboration avec Vetocare Clinic. La campagne est entièrement parrainée par Warrior Gyms. Elle est ouverte au public.