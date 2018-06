Ethiopie: Transports aériens - Ethiopian Airlines projette de doubler sa flotte d'ici à sept ans

L'annonce a été faite le 17 juin par la compagnie elle même, précisant que sa flotte devra, durant cette période, atteindre un total de deux cents appareils.

Le directeur commercial d'Ethiopian Airlines (ET), Busera Awol, a indiqué:« Ce projet ambitieux faisait partie de la stratégie de la compagnie pour conserver sa place de leader parmi les compagnies aériennes africaines ». Il a fait savoir qu'« au début du mois, ET a célébré la réception de son centième appareil. Elle prévoit d'en acquérir dix-neuf de plus au cours des dix prochains mois, car elle aspire à conserver son statut de compagnie aérienne la plus prospère d'Afrique ».

Busera Awol a fait état des progrès réalisés par la compagnie aérienne éthiopienne. « Le 10 juin, la compagnie a également fêté l'ouverture de sa cent douzième ligne aérienne, qui relie l'Ethiopie à Chicago, la troisième plus grande ville des Etats-Unis, et prévoit d'ajouter encore une demi-douzaine de destinations à son catalogue au second semestre 2018 », a-t-il expliqué, ajoutant que « l'acquisition de nouveaux appareils est en conséquence devenue une priorité urgente ». « Au cours du second semestre 2018, ET projette d'élargir de manière significative son réseau de destinations mondiales, en ouvrant une liaison avec la ville espagnole de Barcelone, ainsi qu'avec Jakarta, la capitale indonésienne, Istanbul, la plus grande ville de Turquie, Moscou, la capitale russe, et Shenzhen, dans le sud de la Chine », a-t-il poursuivi.

La direction d'ET envisage également de renforcer, dans les prochains mois, la présence de sa compagnie sur le marché du transport aérien en Afrique, en ouvrant des liaisons vers plusieurs importants centres du continent. Il s'agit, entre autres, de Conakry (Guinée), N'Djamena (Tchad), Malabo (Guinée équatoriale), Maputo (Mozambique) et Lusaka (Zambie).