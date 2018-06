Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Formation des cellules d'animation communautaire

Depuis le lancement de la vaccination, le 21 mai dernier, trois mille dix-sept personnes ont été vaccinées, dont huit cent vingt-neuf à Mbandaka, sept cent vingt-six à Bikoro, mille trois cent soixante-quatorze à Iboko, soixante-dix-sept à Ingende et onze à Kinshasa. La situation épidémiologique de la maladie en date du 16 juin révèle qu'au total, soixante-quatre cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont trente-huit confirmés, quatorze probables et douze suspects. Six nouveaux cas suspects, dont deux à Bikoro et quatre à Iboko onté té rapportés. Cinq échantillons se sont révélés négatifs. Le nombre de personnes guéries est de vingt-quatre. Jusqu'à cette date du 16 juin, aucun décès ni nouveau cas confirmé n'ont été rapportés.

Les personnes ainsi formées ont reçu la mission de sensibiliser la communauté à cette épidémie qui a fait quatorze décès, depuis sa déclaration le 8 mai dernier. En sus de cette formation, le ministre a présidé, dans la ville de Mbandaka, une réunion avec le comité de sécurité de la province de l'Equateur, notamment les ministres provinciaux de la Justice et de l'Intérieur, en présence des députés et notables originaires du territoire de Bikoro. L'objectif était de faire le point de la maladie dans cette province.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.