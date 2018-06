Gabon: JA GABON - Les témoignages des élèves du Lycée Technique de Tchibanga après le concours national de la Mini-Entreprise

La finale du Concours national de la Mini-Entreprise a eu lieu le samedi 09 juin 2018 à Libreville. Plusieurs établissements secondaires de la capitale et ceux de l'intérieur du pays ont concouru à cette compétition qui déniche les talents dans les lycées et collèges du pays. Venus du Sud-Est du pays, notre rédaction s'est intéressée aux élèves de la Mini-Entreprise Deco-Prod.

Ils sont au nombre de quatre. Une fille et trois garçons, tous apprenants au Lycée technique Alexandre Biangue de Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga. Ils sont patrons de la mini-entreprise Déco-Prod. Elle est spécialisée dans le recyclage du fer pour en faire des produits décoratifs. Parmi les finalistes de la énième édition du concours national de la Mini-entreprise, les quatre mini-entrepreneurs ont accepté donner leurs points de vue sur l'évènement.

Carly-Lydia Olendé Itsitsa, élève en classe de Seconde STI2 et Directrice Générale de la Déco-Prod : « Je suis fier d'avoir participé à cette belle finale où nous avons été honorés par les autres élèves des lycées de la capitale, surtout ceux du Lycée Technique Omar Bongo de Libreville. Nous avons été encouragés et nous avons eu droit à un Sting- ovation. Le concours national de la mini-entreprise est une bonne initiative. Cette compétition motive les jeunes à entreprendre. Mais après cet évènement, quelle sera la suite ? Les jeunes ont besoin de soutien, de plus de motivation de la part des gouvernants. Au-delà du caractère sacré de la jeunesse, nous avons des talents et pouvons participer à apporter nos pierres pour aussi bâtir notre beau et cher pays. Nous aurons bien aimé repartir chez nous à Tchibanga avec des mains pleines de récompenses. Mais qu'à cela ne tienne, on garde la tête haute. Je suis pleine d'espoir. J'ai beaucoup d'admiration pour la ministre Carmen Ndaot. Elle inspire. Elle m'inspire ! ».

Francis Nkizogho, élève en classe de Seconde STI1 et Directeur financier de la Déco-Prod : « C'est une bonne compétition à laquelle nous avons eu l'honneur de prendre part. C'est une belle expérience, une bonne initiative. Je salue d'ailleurs les organisateurs et le ministère en charge de l'Industrie et de l'Entreprenariat. J'aimerais y prendre part et surtout être encadré l'an prochain. J'ai beaucoup appris de cette compétition. J'en suis fier ».

Glen Nzamba Mayossa, élève en classe de Seconde STI1 et Responsable Marketing : « J'ai découvert ! J'ai aussi appris. Nous n'avons pas échoué. Nous avons, au contraire, beaucoup été édifiés. Ce sont des activités qu'il faut renouveler chaque année. Ce genre d'évènement éloigne les apprenants de la violence que nous observons dans les établissements scolaires. Il faut que les gouvernants occupent les élèves à des activités aussi sains et profitables pour la construction du pays. Mes remerciements à JA Gabon à madame le ministre qui joue son rôle de motiver la jeunesse ».

Djovany Ndong, élève en classe de Seconde STI1 et Responsable production : « J'ai aimé la compétition. Il faut que ce genre d'initiative se renouvelle. Nous jeunes de l'intérieur du pays, en avons besoin. Il y a du talent et ça nous permet de donner le meilleur de nous. Mais je trouve cela étrange que je ne puisse plus y participer pour la prochaine édition. J'ai bien envie d'y repartir ».