Gabon: Art culinaire - L'ACG (association des cuisiniers gabonais), porte-étendard dans la cuisine gabonaise

La cuisine gabonaise s'exporte dans d'autres pays africains grâce aux différentes prestations honorables de l'Association des Cuisiniers Gabonais(ACG). Ces prestations sont le plus souvent ponctuées par des prix dans les meilleures compétitions de cuisine du continent. Ces compétitions font naitre des grandes ambitions dans l'esprit des jeunes passionnés.

L'Association des Cuisiniers Gabonais (ACG), est un regroupement des jeunes cuisiniers, qui est né le 04 Février 2014. Elle est composée des jeunes garçons et des jeunes filles, qui sont habités par la passion de la cuisine. Depuis 4 ans, le président de cette association et ses membres se retrouvent deux fois par semaine au siège de l'association, pour apprendre de nos nouveaux plats, et surtout pour se perfectionner à travers des petits concours internes. On peut entendre dans la cuisine des bruits des casseroles qui se mêlent au chuchotement du chef Merlin dans les oreilles des cuisiniers apprenants : « La cuisine est un art et tout art demande de la patience. Allez donc doucement avec le mélange des ingrédients ».

Cette jeune association a décidé en 2015, soit un an après sa naissance, de se lancer dans la compétition internationale, dans le but de promouvoir la gastronomie gabonaise. En effet, durant cette même année, elle a pu participer au Nelson Mandela Culinary Challenge. Cette compétition est organisée par l'Union africaine des cuisiniers. Pour cette première sortie, l'ACG s'est frottée aux six meilleures cuillères du continent (Afrique du Sud, Lesotho, Congo Brazza, Ghana, Nigeria et Zimbabwe). Au bout de plusieurs jours de compétition, le Gabon qui était représenté par l'ACG a fini deuxième au classement final, derrière l'Afrique du Sud.

L'ASG s'est de nouveau présentée à cette même compétition deux ans après, avec l'envie de mieux faire. Et là, elle a occupé la première place devant le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, qui étaient respectivement deuxième et troisième de la compétition. Ce titre a ravi la diaspora gabonaise d'Afrique du Sud, qui était venue encourager leur compatriote pendant la délibération du résultat final du concours : « C'est une fierté de voir les couleurs de notre beau Gabon briller sur le toit de l'Afrique. J'espère que nos frères et sœurs vont continuer à être aussi performant dans les années à venir », a déclaré un membre de la diaspora. Cette victoire est belle, mais a été difficile à acquérir, parce que l'ACG n'a en aucune façon bénéficié de l'aide de l'Etat gabonais malgré les courriers qui ont été adressés à plusieurs ministères. Le président de l'ACG, a dû adresser une correspondance à la Première Dame tout en espérant avoir un retour positif. La réponse à cette correspondance ne s'est pas faite attendre : « Le cabinet de la première dame a réagi avec une rapidité que je ne peux qualifier. Il nous a vraiment soulagé pour ce qui était de l'achat du matériel et des billets d'avion ».

La reconnaissance du talent de l'ACG traverse nos frontières à une vitesse inimaginable. Ceci a notamment permis à cette jeune association d'être invitée entant que jury d'une compétition de cuisine au Congo Brazza, du 28 Mai au 04 Juin dernier. Cette jeune association gravit tout doucement les échelons, mais ne cache pas son ambition, qui est de figurer parmi les meilleurs cuisiniers du monde. C'est dans cette optique qu'elle se présente à la phase éliminatoire du Bocus d'Or, qui est le plus grand concours de cuisine au monde.

Pour cette année le Bocus d'Or va se tenir au Maroc, plus précisément à Marrakech du 29 juin au 1er juillet 2018. L'ACG, se prépare depuis plusieurs semaines pour cette compétition. La coordination de l'ACG est comme à l'accoutumée à la recherche d'aide pour l'achat du matériel de qualité et d'autres éléments qui lui seront utiles durant la compétition. Elle bénéficie depuis quelques jours du soutien de l'entreprise Mayena, qui a répondu favorablement à la demande d'aide de l'ACG. Mais, elle souhaite aussi voir plus de monde s'impliquer dans cette aventure qui fera certainement briller la gastronomie gabonaise au niveau mondial.